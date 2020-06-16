Андрей Козлов: Поправки в Конституцию выверены и отработаны

Поправки в Конституцию РФ выверены и отработаны, заявил председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, пишет Псковское агентство информации.

Среди наиболее важных, по его мнению, поправок депутат назвал те, которые касаются целостности границ России и приоритета Конституции России над международными договорами. «Россия имеет свою территорию, язык, культурное наследие. Без сильной президентской власти страна не могла бы существовать», - заявил Андрей Козлов в эфире ПАИ-live 16 июня.

Он также добавил, что сам лично обязательно примет участие в голосовании по изменениям Конституции 1 июля.