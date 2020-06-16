Подтверждена законность расторжения договора по кампусу ПсковГУ с подрядчиком

Суд подтвердил законность расторжения Псковским государственным университетом в одностороннем порядке договора с субподрядной организацией ООО «ОпрСтрой», которая работала в кампусе вуза, сообщила ректор Наталья Ильина в эфире ПАИ-live 16 июня. Такое решение вынес суд в Вологде.

«Для субподрядных организаций это еще один сигнал и правильная мотивация. Суд четко определил законность одностороннего расторжения договора, подрядчик проиграл в суде», - сказала ректор.

Компания «ОпрСтрой» выдвинула претензии ПсковГУ, настаивая на том, что заказчик работ по строительству студенческого кампуса предпринял шаги по расторжению договора ещё в августе 2019 года, когда в одностороннем порядке подписал акт передачи площадки. В сентябре был заключён госконтракт с новым подрядчиком.

Причиной принятия такого решения стал медленный темп работ на кампусе, из-за которого ранее договор с ООО «ОпрСтрой» был продлён до августа 2019 года.