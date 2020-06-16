Количество бюджетных мест в ПсковГУ будет увеличено

Количество бюджетных мест в Псковском государственном университете будет увеличено с 1 сентября, сообщила в эфире ПАИ-live 16 июня ректор вуза Наталья Ильина.

Конкретные цифры, пояснила она, станут известны позднее, после выхода приказа Министерства науки и высшего образования РФ. Сейчас этот документ находится на согласовании.

Наталья Ильина пояснила, что вуз не делает заявку на количество бюджетных мест, на этот параметр влияет ассоциация работодателей, которая может заявлять о потребностях в конкретных специальностях в регионе. По словам Натальи Ильиной,

Российский союз промышленников и предпринимателей ежемесячно формирует запрос по инженерным специальностям и информирует федеральную ассоциацию работодателей.