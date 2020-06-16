25 июня в Пскове заработает центр наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию

Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове с 25 июня, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на секретаря Общественной палаты региона Анатолия Мультаха.

В центре будет организовано дежурство, работать там будут и члены Общественной палаты. Одна из целей работы центра, отметил Анатолий Мультах, решение организационных вопросов. Он заверил, что в центре будет исчерпывающее количество документов, чтобы ответить на любой вопрос псковичей.

Кроме того, будет открыта «горячая линия» для наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования. Также по интересующим вопросам можно обратиться в Общественную палату региона по телефону 8(8112) 72-16-10.