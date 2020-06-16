Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

25 июня в Пскове заработает центр наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию

16 июня 2020 года, 17:44

Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове с 25 июня, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на секретаря Общественной палаты региона Анатолия Мультаха.

25 июня в Пскове заработает центр наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию

В центре будет организовано дежурство, работать там будут и члены Общественной палаты. Одна из целей работы центра, отметил Анатолий Мультах, решение организационных вопросов. Он заверил, что в центре будет исчерпывающее количество документов, чтобы ответить на любой вопрос псковичей.

Кроме того, будет открыта «горячая линия» для наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования. Также по интересующим вопросам можно обратиться в Общественную палату региона по телефону 8(8112) 72-16-10.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заготовка кормов началась в Псковской области
60 коек для больных коронавирусом развернут в Островской больнице
Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области
Нестерук: Опасение вызывает ситуация с коронавирсом на Порховском водоканале и в Псковской психбольнице
Андрей Козлов: Поправки в Конституцию выверены и отработаны
Подтверждена законность расторжения договора по кампусу ПсковГУ с подрядчиком
Количество бюджетных мест в ПсковГУ будет увеличено
Зоны охраны церкви Жён Мироносиц в Пскове изменены
Старинную немецкую книгу не позволили вывезти в Эстонию псковские таможенники

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Поправки в Конституцию
1 июля в России пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию 1993 года.
Поправка на партийность

Политика / Партии
15 июня 13:07

Поправка на партийность

Представители основных политических сил озвучили свою позицию по изменениям в Конституцию РФ

Спасти профсоюз

Политика
5 июня 09:00

Спасти профсоюз

Многолетняя борьба внутри облсовпрофа и вокруг него подходит к развязке
Каждому по ручке и маске

Политика
4 июня 12:21

Каждому по ручке и маске

Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области