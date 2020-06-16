Зоны охраны церкви Жён Мироносиц в Пскове изменены

Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни», XV в., XVI-XVII вв. и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище» изменены. Новый проект зон утвердило Псковское областное Собрание на внеочередной сессии 16 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Перед голосованием депутаты заслушали доклад и. о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика и выступление первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Вадим Нэдик отметил, что за основу проекта объединённый охранной зоны был взят прежний документ, в который внесли коррективы. «Высотные регламенты сохранены практически в действующих параметрах, за исключением одной зоны – небольшого участка, где разрешается строительство до 36 метров. Кому-то покажется, что 36 метров – это очень много, но с учётом рельефа эта высотная отметка со стороны улицы Коммунальной даже до купола церкви Жён Мироносиц не поднимается», - пояснил он.

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия заверил, что при подготовке документа учитывались все особенности рельефа местности, наличие объектов культурного наследия, существующая жилая застройка, соблюдение видовых коридоров на памятники из разных точек.

Вера Емельянова отметила, что внесение изменений в охранные зоны связано с созданием гуманитарно-спортивного центра, который предполагает реновацию существующих объектов и строительство новых, отвечающих требованиям и форматам. На первом этапе будет создаваться исторический парк «Россия – моя история». К реализации этого проекта, отметила вице-губернатор, область будет готова в этом году: в региональную казну уже поступили 250 млн рублей. Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных инициатив, реализовавший его уже в 15 субъектах РФ.

«Это уникальный проект, и на наш взгляд, у нас он будет одним из самых интересных, поскольку культурно-исторический потенциал нашей области позволяет использовать в полном объёме региональный контент, связанный со всеми периодами истории страны. Нам думается, что лучшего места для демонстрации такой культурно-исторической площадки, мы просто не нашли бы. И, кроме того, мы прекрасно понимаем, что сама территория давно нуждается в реконструкции и благоустройстве, и для этого нужны серьёзные вложения. Поэтому, развивая комплексно эту территорию, мы украсим город и создадим условия для привлечения сюда не только псковичей, но и многочисленных гостей из других регионов и зарубежных стран», - заявила Вера Емельянова.

Председатель областного Собрания Александр Котов уточнил, что будет со стадионом «Электрон».

Вера Емельянова сообщила, что концепция спортивно-гуманитарного центра подразумевает сохранение имеющейся спортивной составляющей в полном объёме, развитие новых направлений, как для профессиональных занятий спортом, так и для активного досуга горожан.

Александр Котов отметил, что коррективы, которые предлагается внести в проект зон охраны церкви Жён Мироносиц, прагматичные и обоснованные, а строительство нового центра даёт возможность привести в порядок находящиеся в запущенном состоянии территории стадиона «Электрон» и Степановского лужка.

Поддержал его и вице-спикер Собрания Юрий Сорокин: «Вся моя молодость прошла там, и, наконец-то, свершилось – лёд тронулся. С 1985 года эта территория приходила в упадок, и каждую выборную кампанию люди спрашивали, когда же мы хоть что-то там сделаем. Наконец, есть реальный проект, выделяются федеральные деньги – нужно радоваться и позитивно воспринимать происходящее, а не искать подвох там, где его нет – никто никого не собирается обманывать. Я буду голосовать двумя руками «за».

При этом Александр Котов выразил мнение, что в корректировке нуждается и проект зон охраны ансамбля псковского Кремля. По его мнению, необходимо изменить границы зоны охраняемого природного ландшафта, где действует тотальный запрет на любую хозяйственную деятельность, что сдерживает развитие предпринимательства и снижает уровень комфорта людей на прогулках в городских парках.