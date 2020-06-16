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Происшествия / Преступление

Старинную немецкую книгу не позволили вывезти в Эстонию псковские таможенники

16 июня 2020 года, 16:27

Псковские таможенники пресекли попытку вывоза в Эстонию старинной книги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни, издание обнаружили во время досмотра седельного тягача в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора в Печорском районе.

Старинную немецкую книгу не позволили вывезти в Эстонию псковские таможенники

Водитель — гражданин Эстонии во время устного опроса заявил, что не перевозит незадекларированный товар. При досмотре таможенники нашли в кабине фуры книгу на немецком языке с надписью Kapff Communion Buch в твердой обложке с изображением креста, изданную в 1884 году. Водитель сказал, что забыл о наличии издания в машине.

Изучив книгу, эксперты пришли к выводу: изданная в Германии в 1844 году книга причастия относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад. Автор книги – немецкий теолог и пиетист Pralat Dr. Kapff. Общее состояние книги – удовлетворительное, печатное издание имеет следы бытования, бумага со следами естественного старения. На форзаце имеется частично разборчивая владельческая пометка.

В отношении жителя Эстонии возбудили дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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