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Политика / Власть

В семь раз в Псковской области перевыполнили план по внедрению цифрового госуправления

16 июня 2020 года, 16:09

В семь раз перевыполнила Псковская область план по внедрению в учреждениях региона цифрового государственного управления в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

По его словам, сейчас 70% программ, в которых работают чиновники, заменены на отечественные аналоги. «Важный для нас показатель, по которому мы демонстрируем рекордную динамику — это доля информационных систем, функционирующих на базе отечественного программного обеспечения. В 2019 году показатель должен быть 10%. Но мы перевыполнили его в семь раз, и на сегодняшний день в регионе уже 70% госсистем и программ работают на отечественных платформах. Таких результатов по региональному проекту нужно было добиться к 2023 году», — подчеркнул Денис Матвеев.

Он рассказал, что в настоящее время в администрации работает только одна иностранная система, но в этом году от неё планируют отказаться.

Денис Матвеев заверил, что использование отечественного программного обеспечения снижает риск сбоев. «И самое важное — в разы повышается информационная безопасность, так как сложно оценить — что заложено в программном коде иностранного продукта. И, во-вторых, это обслуживание: если иностранную систему никто не сможет обслуживать, нам придется закупать новую, а если это отечественная разработка, мы понимаем, что разработчик находится в РФ», — сказал председатель профильного комитета.

Матвеев.

Он добавил, что в Псковской области уже сведено до нуля время простоя государственных информационных систем после хакерских атак, а это является ещё одним показателем нацпроекта, который регион тоже перевыполнил.

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