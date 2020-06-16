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Происшествия / Правосудие

На 550 тысяч рублей оштрафовали иностранца за попытку дать взятку псковскому пограничнику

16 июня 2020 года, 15:52

Гражданин сопредельного государства, пытавшийся дать взятку сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ, и оштрафован на 550 тыс. рублей. Его пособницу — гражданку РФ суд признал виновной по части 2 статьи 291 УК РФ и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе погрануправления.

Преступление подельники совершили в ноябре прошлого года. 48-летний мужчина и 40-летняя женщина пытались подкупить пограничника, чтобы беспрепятственно переместить через границу из Белоруссии продовольственную продукцию из санкционного списка. При этом на товар не было надлежащих документов.

Сотрудник Пограничного управления деньги не взял. Он доложил о произошедшем руководству. Факт передачи денег зафиксировали оперативные службы.

Приговоры вступили в законную силу.

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