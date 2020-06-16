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Политика / Выборы

Вера Кондратьева о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за будущее государства

16 июня 2020 года, 14:52

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева заявила, что обязательно будет голосовать за поправки в Конституцию РФ. «Я буду голосовать за будущее своего государства, своей семьи», - подчеркнула она, передаёт районная газета «Наша жизнь».

Вера Кондратьева о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за будущее государства
Вера Кондратьева

Среди наиболее важных поправок глава района назвала защиту суверенитета России. «Мы живем на границе с Европой. Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы, чтобы ни у кого не было возможности забрать себе даже миллиметр нашей территории, переписать нашу историю. Особенно это значимо в год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне», - подчеркнула Вера Кондратьева.

Она также выделила изменения, касающиеся социальной сферы: установление минимального размера оплаты труда для трудоспособного населения не ниже прожиточного минимума на всей территории России, закрепление обязательной индексации пенсий и пособий.

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