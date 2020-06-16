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Общество / Соцзащита

Все три омбудсмена Псковской области сохранили свои посты

16 июня 2020 года, 14:03

Наталия Соколова, Дмитрий Шахов и Аркадий Мурылёв продолжат работать омбудсменами в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 16 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Все три омбудсмена Псковской области сохранили свои посты

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

За назначение Наталии Соколовой уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области проголосовал 31 депутат. По 32 голоса набрали уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв.

В пресс-службе парламента отметили, что по федеральному закону один и тот же человек может работать омбудсменом не более двух сроков подряд. Кандидатуры уполномоченных после согласования на федеральном уровне в Собрание внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил правозащитников с избранием. Он пожелал омбудсменам успешной работы.

Дмитрий Шахов и Наталия Соколова приняли присягу: «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Псковской области и законодательством области, справедливостью и голосом совести».

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