Михаил Ведерников оценил качество ремонта дорог в Пскове

Во время рабочего выезда 16 июня он проконтролировал, как идут работы на улицах Инженерной, Воеводы Шуйского, Печорской, на объездной дороге.

В частности, ремонт на улице Инженерной должен быть завершён к 1 июля на участке от Инженерного моста до перекрестка с улицей Индустриальной. Работы выполняются с опережением графика, ранее их окончание планировалось в августе.

На объездной дороге уже уложен новый асфальт, подрядчику предстоит нанести разметку. Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, на 2021 год намечен ремонт виадука на объездной дороге.

По итогам осмотра губернатор заявил, что остался доволен качеством выполняемых работ. «Действительно, все делается по тем новым требованиям, которые мы разработали. Дополнительно к качеству хочется отметить, что ряд объектов будет сдан досрочно», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников добавил, что состояние дорог в области значительно улучшается. «Два года назад ехал по городу, как после бомбежки. Сейчас, конечно, основные улицы получается привести в порядок», - констатировал он.

В этом году дорожный фонд Псковской области составил 8 млрд рублей, что в двоен превышает показатель трёхлетней давности.