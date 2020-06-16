Небольшие бары в Псковской области больше не смогут продавать алкоголь

В Псковской области введён запрет на продажу алкоголя в кафе и барах площадью менее 40 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такой закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания» утвердили депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 16 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Введённые ограничения распространяются на организации, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, питейные заведения, которые ведут деятельность, не требующую лицензирования, то есть точки торгующие пивом.

Предел допустимой площади торгового зала, так называемых, «наливаек», определяет федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». По нему для продажи спиртного зал для обслуживания посетителей должен быть не менее 20 квадратных метров. Дополнительные ограничения федеральный законодатель разрешает вводить на уровне регионов.