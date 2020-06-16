На сэкономленные деньги в Порховском районе отремонтируют два участка дорог

Два участка дорог в Порховском районе вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах. Отремонтированы будут участке длиной 1,45 км дороги Порхов — Успенье (от Порхова в сторону Успенья) и 2,05 км дороги Порхов — Дно (от Порхова в сторону Дно), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На работы направят более 45 млн рублей. Ремонтом займётся ООО «Меридиан» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

На дорогах Порхов — Успенье и Порхов — Дно обустроят водоотводные канавы, выполнят планировку откосов и дна кюветов и канав, валку деревьев, корчевку пней, расчистят полосу отвода от кустарника, срежут асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования на глубину до 5 см. На основном ходу уплотнят грунт, уложат основание из щебня и трёхслойное покрытия с использованием геосетки. На обочинах устранят просадки и проведут укрепление, отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановят дорожную разметку.

На дороге Порхов — Успение работы завершат к 25 августа, на трассе Порхов — Дно — к 24 августа.