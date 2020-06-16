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Происшествия / ДТП

В больнице с ножевыми ранениями оказался великолучанин после ссоры с собутыльником

16 июня 2020 года, 11:27

С проникающими колото-резаными ранениями был доставлен в больницу 31-летний житель Великих Лука 15 июня. Мужчину привезли с улицы Запрудной, где, по версии следствия, между у него произошёл конфликт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оба участника ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения, один из них пустил в ход нож и нанёс им несколько ударов.

По «горячим следам» полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний безработный житель Великих Лук. Он дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.  

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