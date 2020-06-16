Президентские гранты почти на 33 млн рублей выиграли псковские НКО

Некоммерческие организации Псковской области выиграли в конкурсе президентских грантов в общей сложности 32 млн 747 тыс. 275 рублей. Как сообщает официальный сайт Фонда президентских грантов, итоги второго грантового конкурса были подведены 15 июня.

Всего на конкурс были поданы 11 тыс. 85 проектов. Победителями были признаны 2 тыс. 402 из них. В сумме НКО получат 4,6 млрд рублей.

В число победителей вошли 19 проектов из Псковской области.

По направлению «Сохранение исторической памяти» гранты получили проект «Легендарный рядовой» (402 тыс. 293 рублей ) Союза возрождения Псковского края, документальный фильм «Общая память» (410 тыс. 868 рублей) Фонда «Собор попечителей памяти Великой Победы», «Дары семьдесят пятой осени Победы» (499 тыс. 942 рублей) Союза садоводств Псковской области.

В направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» победителями были признаны проекты «Профилактика эмоционального выгорания» (1 млн 492 тыс. 144 рублей) Псковского областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие»), «Нет лет...!» (2 млн 994 тыс. 262 рублей) регионального отделения Союза пенсионеров России, «КУДО-школа Настоящих Мужчин» (1 млн 744 тыс. 775 рублей) Псковского областного отделения Федерации КУДО России, проект развития воркаут движения как основы подготовки к ГТО (498 тыс. 114 рублей) Псковской областной организации воркаута, «Круг поддержки» (490 тыс. 540 рублей) Службы психологической помощи населению «Дорога жизни».

В направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства» поддержку фонда президентских грантов получили проекты «Послушай как звучат гусли!» (492 тыс. 446 рублей) организации «Музыкальное наследие Псковщины», «Культура Причудья» (2 млн 308 тыс. 59 рублей) Псковской областной общественной организации «Чудской проект», «Мини-театр в молодежном клубе #Каморка посёлка Белорусский Пыталовского района» (486 тыс. 263 рублей) Псковской областной организации «Центр искусства, физкультуры и развития».

По направлению «Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» победу одержал научно-просветительский проект «Небо зовёт!» (2 млн 994 тыс. 601 рубль) Центра молодёжного инновационного творчества «Юный техник».

Финансирование в направлении «Развитие институтов гражданского общества» получили проекты «Мастерские добра и благотворительности для детей и взрослых «Дарим тепло» - творческие мастерские» (498 тыс. 940 рублей) местной религиозной организации православный Приход Храма Святителя Василия Великого (на горке) города Пскова, «Сила вместе» (2 млн 320 тыс. 710 рублей) благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город», «Твой регион - твои возможности» (2 млн 995 тыс. 342 рублей) «Команды 2018».

Проект «Создание приюта для животных «Шанс» в Пскове» (4 млн 58 тыс. 751 рублей) зоозащитной организации «Шанс» одержал победу в направлении «Охрана окружающей среды и защита животных».

По направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» финансирование выиграли проект «Путешествие к истокам» (4 млн 626 тыс. 155 рублей) Псковской областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее» и цикл телепрограмм «Мастерская духа» (484 тыс. 72 рубля) творческого объединения «Доброе дело».

В направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» грант в 2 млн 948 тыс. 998 рублей получил проект «Близкие люди» Детской деревни-SOS в Пскове.