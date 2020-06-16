Более 50 псковских СНТ заключили договора на вывоз мусора. Как рассказали в пресс-службе компании «Экопром» на сегодняшний день таких договоров 52.

Садоводческие некоммерческие товарищества Псковского района в числе лидеров по их количеству. У компании с ними заключено почти 30 договоров.

Подключаются и другие районы области. Так, в Гдовском районе договоры на вывоз мусора с регоператором заключили два СНТ: «Здоровье» и «Дачное».

В компании напоминают, что для того, чтобы договор заключить, надо оборудовать контейнерную площадку. Как только площадка будет, можно смело звонить регоператору по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или писать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.