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Общество / Здоровье

Почти две тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области

16 июня 2020 года, 09:46

В Псковской области по данным на утро 16 июня коронавирус подтверждён у 1 тыс. 996 человек. За последние сутки были подтверждены 95 случаев, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Больше всего заболевших в Пскове и Великих Луках — 547 и 397 соответственно. Более 100 заражённых в Островском районе (161), в Псковском (142), в Порховском (111) и Великолукском (106) районах.

Выздоровели на сегодняшний день 596 человек, умерли — 19.

В регионе с начала пандемии провели 33 тыс. 239 исследований на коронавирус. 

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