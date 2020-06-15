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Политика / Выборы

Псковский губернатор: Участие в общероссийском голосовании будет абсолютно безопасным

15 июня 2020 года, 22:49

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет в безопасном режиме, с полным соблюдением всех санитарных требований, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псковский губернатор: Участие в общероссийском голосовании будет абсолютно безопасным

Фото пресс-службы администрации Псковской области
На встрече с депутатами собраний муниципальных районов и городских округов он сообщил, что направлены серьезные средства на покупку средств индивидуальной защиты, обеспечение всем необходимым избирательных участков, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что пакет поправок довольно большой и затрагивает практически все сферы деятельности. По его словам, один из ключевых блоков — социальный. «В Конституции предполагается прописать оплату труда не ниже прожиточного минимума, и что особенно важно — регулярную индексацию пенсий и социальных выплат. Обе поправки имеют важное значение и в долгосрочной перспективе. Это прямая гарантия того, что при любой экономической ситуации государство будет выполнять взятые на себя обязательства», — заметил губернатор.

Поправки в Конституцию РФ также направлены на закрепление российских традиционных ценностей: укрепление института семьи, защита памяти Великой Отечественной войны, историческая преемственность России.

«Если обобщить, то пакет поправок 2020 года не только отражает требование времени, но и определяет основы, на фундаменте которых будет развиваться наша страна в ближайшем будущем», — подчеркнул губернатор.

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