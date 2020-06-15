500 тысяч масок и 18 тысяч литров антисептиков закупили для проведения голосования в Псковской области

Для проведения голосования администрация Псковской области закупила 500 тысяч индивидуальных масок и столько же перчаток. Более 18 тысяч литров дезинфицирующих средств понадобится для обработки помещений. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Псковского облизбиркома Игоря Сопова.

Он рассказал, что количество членов избирательной комиссии в Псковской области составляет 5600 человек. Кроме того, к голосованию подключились минимум 2500 наблюдателей и сотрудники полиции. Для подготовки и проведения общероссийского голосования все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также обеспечить средствами защиты необходимо и самих избирателей.

5 июня в регионе начали работать территориальные избирательные комиссии, поэтом часть СИЗов уже поступила в избиркомы. А до 19 июня все оборудование будет в комиссиях.