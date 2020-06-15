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Экономика / Инвестиции

Экологичный транспорт хотят производить в «Моглино»

15 июня 2020 года, 21:12

Инвестиционный проект компании «Алькор» по строительству завода, производящего экологически чистый общественный транспорт, был рассмотрен в понедельник, 15 июня, на очередном заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экологичный транспорт хотят производить в «Моглино»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Директор по финансам, экономике и продажам компании Ирина Сватковская сообщила, что на заводе предполагается наладить производство троллейбусов и электробусов, в том числе беспилотных или моделей с возможностью ночной зарядки.

По ее словам, это будет комфортный пассажирский транспорт со встроенными информационными системами. Главными преимуществами моделей будут безопасность, экологичность и высокая энергоэффективность.

Объем вложенных в проект средств в первые пять лет должен составить около 600 млн рублей. После выхода производства на проектную мощность на завод планируется привлечь не менее 500 работников, а количество выпускаемой продукции может превысить 1 тыс единиц транспорта

Члены Наблюдательного совета одобрили представленный проект. Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Алькор» подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности.

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