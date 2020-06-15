Псковские полицейские спасли людей из горящего дома

В результате своевременных и профессиональных действий сотрудников полиции и пожарных удалось избежать жертв при возгорании квартиры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
В результате своевременных и профессиональных действий сотрудников полиции и пожарных удалось избежать жертв при возгорании квартиры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Хозяин квартиры сумел самостоятельно покинуть свое жилище и находился в подъезде. Учитывая сильное задымление и вероятность дальнейшего распространения огня, полицейские приняли решение до приезда пожарных организовать эвакуацию жителей верхних этажей.
Полицейские оповестили граждан и помогли им выйти на свежий воздух. В некоторых квартирах им пришлось одевать и выводить на улицу детей, находившихся дома без взрослых.
Всего инспекторы эвакуировали 10 человек и двух домашних питомцев. В результате пожара пострадал один мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Силами прибывших пожарных расчетов возгорание было ликвидировано.