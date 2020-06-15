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Происшествия / ЧП

Псковские полицейские спасли людей из горящего дома

15 июня 2020 года, 20:11

В результате своевременных и профессиональных действий сотрудников полиции и пожарных удалось избежать жертв при возгорании квартиры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Псковские полицейские спасли людей из горящего дома

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
Патрульный экипаж в составе инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенантов полиции Артема Баранова и Романа Горбатова получил сообщение о возгорании квартиры в жилом доме на улице Чехова в Пскове. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Прибыв первыми по указанному адресу, инспекторы ДПС поднялись на пятый этаж, где в запертой квартире уже бушевало пламя.

Хозяин квартиры сумел самостоятельно покинуть свое жилище и находился в подъезде. Учитывая сильное задымление и вероятность дальнейшего распространения огня, полицейские приняли решение до приезда пожарных организовать эвакуацию жителей верхних этажей.

Полицейские оповестили граждан и помогли им выйти на свежий воздух. В некоторых квартирах им пришлось одевать и выводить на улицу детей, находившихся дома без взрослых.

Всего инспекторы эвакуировали 10 человек и двух домашних питомцев. В результате пожара пострадал один мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Силами прибывших пожарных расчетов возгорание было ликвидировано.

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