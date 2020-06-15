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Транспорт / Инфраструктура

Укладка верхнего слоя началась на Рижском проспекте в Пскове

15 июня 2020 года, 17:52

В Пскове на Рижском проспекте началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Компания «ДорСтройСервис» задействовала в укладке асфальта 2 асфальтоукладчика и 8 катков. Асфальтобетонная смесь завозится с двух асфальтных заводов.

Укладка верхнего слоя началась на Рижском проспекте в Пскове

Фото пресс-службы областного комитета по дорожному хозяйству

«По словам подрядчика, это не самая сложная часть работы, но именно она находится на виду и ее оценивают и прохожие, и автомобилисты», - отметили в пресс-службе комитета.

Работы подрядчик, если позволят погодные условия, завершит за три недели. Заасфальтирован будет участок Рижского проспекта от улицы Юбилейной до Ольгинского моста. К началу июля останется заасфальтировать участок от площади Ленина до Ольгинского моста.

На данный момент выполнены около 60% работ, предусмотренных контрактом, при этом тротуары и бордюры сделаны на 90%.

Подрядчику предстоит уложить брусчатку на трех автобусных остановках, одна из которых, на улице Юбилейной, полностью реконструировали. Её вынесли к проезжей части и удлинили, заездной карман теперь вмещает три автобуса. Там же оборудована площадка для такси. 

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