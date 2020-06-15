Юрий Шматов рассчитывает, что на основе поправок в Конституцию разработают законы

Экс-председатель Псковского областного Собрания Юрий Шматов рассчитывает, что на основе поправок в Конституцию будут разработаны дополнительные законы на федеральном и региональном уровнях. Об этом он заявил Псковскому агентству информации.

Юрий Шматов подчеркнул, что поправки отражают жизнь государства, показывают, как страна будет жить дальше, развиваться.

Он отметил, что все поправки важны, но особое внимание обратил на те, которые касаются пенсионеров, защиты границы, патриотического воспитания.

«Поправки позволяют ответить на вопрос, что будут иметь простые люди, которые работают на производстве, вкладывают свой труд. Не только за зарплату они это делают, а ради того, чтобы государство стало сильным, могло за себя постоять», - сказал Юрий Шматов.

Он добавил, что вместе со своей семьёй примет участие в голосовании 1 июля.