От карантинных коронавирусных мер страдают клещи в Псковской области

В Псковской области зафиксировано снижение числа количества укусов клещей по сравнению с прошлым годом на 40%. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, с 4 по 10 июня в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 138 человек, из них 40 детей, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом сезоне первый укус клеща в Псковской области зарегистрировали 19 февраля. Всего на данный момент от этих насекомых пострадали 1 тыс. 198 человек, в том числе 408 детей. Это на 43,4 % ниже средних многолетних показателей.

Серопрофилактику провели трём детям до 17 лет.

Против энцефалита в этом году привили 1 тыс. 935 человек, в том числе 111 детей.