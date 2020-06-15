Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

От карантинных коронавирусных мер страдают клещи в Псковской области

15 июня 2020 года, 16:59

В Псковской области зафиксировано снижение числа количества укусов клещей по сравнению с прошлым годом на 40%. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, с 4 по 10 июня в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 138 человек, из них 40 детей, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом сезоне первый укус клеща в Псковской области зарегистрировали 19 февраля. Всего на данный момент от этих насекомых пострадали 1 тыс. 198 человек, в том числе 408 детей. Это на 43,4 % ниже средних многолетних показателей.

Серопрофилактику провели трём детям до 17 лет.

Против энцефалита в этом году привили 1 тыс. 935 человек, в том числе 111 детей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове будут судить юриста и спецназовца за поджог машин прокурора и адвоката
Ведерников: Главное, что объединяет поправки в Конституцию - это новые соцгарантии
Арбитражный суд отклонил иск прокуратуры по детсаду на улице Карла Маркса в Пскове
Объяснительную потребовал Михаил Ведерников у председателя областного комитета по образованию
Зажечь виртуальную «Свечу памяти» предлагают жителям Псковской области
Псковичи показались журналисту Георгию Зотову такими же гостеприимными, как жители Кавказа
На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове
Более 300 волонтёров Конституции будут работать в Псковской области
Операция «Мак» началась в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
К барьеру

Общество
15 июня 09:45

К барьеру

Общественники в инвалидных колясках рассказали о доступной среде в Пскове

Как оправиться после пневмонии?

Общество / Здоровье
14 июня 21:22

Как оправиться после пневмонии?

Что делать, если после болезни одолевает одышка
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса