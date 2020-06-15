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Происшествия / Правосудие

В Пскове будут судить юриста и спецназовца за поджог машин прокурора и адвоката

15 июня 2020 года, 16:32

В Пскове будут судить юриста и его подельников за организацию поджогов автомобилей заместителя прокурора города и адвоката. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По делу проходят три человека в возрасте от 28 до 35 лет, которые обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии следствия, в ночь на 22 июня 2017 года юрист и бывший спецназовец, находящиеся под домашним арестом, чтобы отомстить первому заместителю прокурора Пскова за надзор над расследованием возбуждённого в отношении них уголовного дела о мошенничестве, организовали поджог автомобиля прокурора. Машина стояла в одном из дворов Пскова.

В качестве исполнителя они привлекли третьего человека, который за деньги поджёг автомобиль с использованием горюче-смазочных материалов. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство.

По аналогичной схеме в ночь на 8 августа 2017 года был организован поджог машины адвоката, который активно участвовал в арбитражном деле. В качестве исполнителя выступил бывший заключённый.

Эти преступления были раскрыты через два года после изъятия уголовных дел из органов внутренних дел и передачи в аппарат следственного управления СУ СК. Расследование провели следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет).

Теперь материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

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