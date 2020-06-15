Ведерников: Главное, что объединяет поправки в Конституцию - это новые соцгарантии

«Главное, что объединяет большинство предлагаемых поправок в Конституцию РФ – это новые социальные гарантии, которые государство будет обязано соблюдать вне зависимости от текущей государственной политики и экономических условий», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Также, отметил глава региона, поправки обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка, сделают обязательным формирование условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. «Обеспечивая приоритет семейного воспитания, государство «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», – это важное изменение, которое десятилетиями будет действовать в пользу наиболее уязвимой категории населения – сирот», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.