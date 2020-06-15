Арбитражный суд отклонил иск прокуратуры по детсаду на улице Карла Маркса в Пскове

Арбитражный суд Псковской области отклонил иск прокуратуры с требованием признать недействительными торги и сделку по приобретению помещения на улице Карла Маркса, 42 в Пскове под размещение яслей на 80 мест. «В удовлетворении заявленных требований отказать», - сказано в решении суда, сообщает Псковское агентство информации .

Теперь у прокуратуры есть месяц на подачу апелляционной жалобы.

Исковое заявление «о признании торгов недействительными, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки» заместитель прокурора Псковской области подал 31 марта «в интересах Псковской области в лице администрации региона». Ответчиками по нему выступали Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения и компания «Псковжилстрой», третьими лицами - комитет по закупкам, комитет по управлению государственным имуществом, комитет по региональному контролю и комитет по образованию Псковской области.

Прокуратура настаивала на расторжении контракта на приобретение помещения под ясли на 80 мест для Центра лечебной педагогики. Контракт на 50 миллионов рублей был заключен 23 декабря прошлого года. 25 декабря объект был принят заказчиком, произведена полная его оплата.