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Общество / Образование

Объяснительную потребовал Михаил Ведерников у председателя областного комитета по образованию

15 июня 2020 года, 14:44

Объяснительную потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников у председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова по реализации нацпроекта «Образование». Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания по реализации нацпроектов, которое глава региона проводит 15 июня.

«Договаривались что подготовим письмо, в мае говорилось об этом, кассовое исполнение висит грузом по проекту, сегодня письмо и объяснительную мне сегодня», - заявил губернатор.

Также он обратил внимание на реализацию проекта по строительству социального городка в Пскове: 166 млн рублей перенесены с текущего года на 2021-2022-й. «Это плохо, мы возвращаем средства не успев реализовать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Среди позитивных моментов он отметил программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, на которую выделены 86 млн рублей. Расселён 831 квадратный метр жилых площадей, что составляет 141% от плана. Михаил Ведерников поблагодарил за проделанную работу председателя профильного комитета Сергея Грахова.

По проекту «Старшее поколение», сообщил глава региона, с области сняли 8,9 млн рублей. «Нельзя исключать сценария, что часть средств Правительство может перераспределить на другие цели, не хотелось бы лишаться средств», - сказал он и поручил провести анализ ситуации.

По его словам, из 8 национальных проектов с перевыполнением плана идут два: «Демография» и «Безопасные и качественные дороги». Совокупное отставание по остальным составляет 14%. 

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