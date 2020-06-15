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Общество / Важная дата

Зажечь виртуальную «Свечу памяти» предлагают жителям Псковской области

15 июня 2020 года, 13:41

С 15 июня стартовала ежегодная международная акция «Свеча памяти», которая в этом году проходит на специализированной интернет-площадке ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, принять участие в акции, которая приурочена у Дню памяти и скорби, можно до 22 июня.

Зажечь виртуальную «Свечу памяти» предлагают жителям Псковской области

На портале размещена карта России со всеми символическими огнями, которые будут зажжены, информация о начале войны и воспоминания очевидцев того времени.

В этом году акция стала благотворительной: за каждую зажженную виртуальную свечу благотворительный Фонд «Память поколений» будет начислять средства, которые затем направят на оказание помощи ветеранам.

Также «Свеча памяти» пройдёт с 20 по 22 июня в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», где пользователи смогут поделиться со своими друзьями подарком в виде свечи. В Instagram с 18 июня будет доступна маска со свечой, с помощью которой можно разместить тематическое видео в сториз.

Также 22 июня в 12:15 по московскому времени в России будет объявлена общая минута молчания. На этот период прекратиться телевизионное и радиовещание.

Кроме того, в памятный день организуют акцию «Великое кино великой страны», в рамках которой пройдёт показ художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова», где популярные актеры читают стихи молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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