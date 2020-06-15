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Общество / Жизнь замечательных людей

Псковичи показались журналисту Георгию Зотову такими же гостеприимными, как жители Кавказа

15 июня 2020 года, 13:03

Жители Псковской области показались журналисту и писателю Георгию Зотову такими же гостеприимными, как жители Кавказа, заявил он в эфире ПАИ-live 15 июня.

Псковичи показались журналисту Георгию Зотову такими же гостеприимными, как жители Кавказа
Георгий Зотов
Фото Псковского агентства информации

Журналист рассказал, что находиться в Псковской области в командировке и готовит серию репортажей, в том числе о Печорах и Гдове. «Вот в Гдове я беседовал со старушками-свидетельницами оккупации, меня нигде не отпускали без застолья. То же самое в Печорах. У меня самые положит впечатления о Псковской области», - сказал Георгий Зотов.

«В других регионах люди рассерженные, а у вас народ на позитиве, очень любезный, любит гостей, хоть и жизнь тут у вас не роскошная», - заявил журналист.

Он рассказал, что часто бывал в заграничных командировках, а поездку в Псковскую область откладывал. «Псков хорошо ухожен, нет груд мусора, приятные старые здания. Из минусов - не могу оценить псковское пиво, потому что все закрыто», - поделился писатель. Он добавил, что в Пскове его заинтересовал Кремль, в Печорах он смог только снаружи посмотреть монастырь, поэтому есть повод вернуться в регион.

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