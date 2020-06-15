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Транспорт / Инфраструктура

На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове

15 июня 2020 года, 12:04

В Пскове на четыре дня закроют для транспорта улицу Мирную на участке между улицами Юбилейной и Полковой. Движение будет прекращено с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове

Фото Андрея Степанова

Перекрытие улицы связано проведением работ на инженерных сетях.

Администрация города просит псковичей учитывать изменённую схему движения при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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