На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове

В Пскове на четыре дня закроют для транспорта улицу Мирную на участке между улицами Юбилейной и Полковой. Движение будет прекращено с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.