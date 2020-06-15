На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове

В Пскове на четыре дня закроют для транспорта улицу Мирную на участке между улицами Юбилейной и Полковой. Движение будет прекращено с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
В Пскове на четыре дня закроют для транспорта улицу Мирную на участке между улицами Юбилейной и Полковой. Движение будет прекращено с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Перекрытие улицы связано проведением работ на инженерных сетях.
Администрация города просит псковичей учитывать изменённую схему движения при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.