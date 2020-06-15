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Политика / Выборы

Более 300 волонтёров Конституции будут работать в Псковской области

15 июня 2020 года, 11:27

В Псковской области будут работать более 300 волонтёров Конституции. Все они уже прошли обучение, сообщила начальник регионального Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

Более 300 волонтёров Конституции будут работать в Псковской области

Она пояснила, что задача волонтёров — проинформировать жителей региона о поправках в Конституцию. «Волонтеры проводят обзвон граждан, спрашивают, нужна ли помощь, может нужны средства индивидуальной защиты, чтобы выйти из дома. Есть задачи информирования граждан на информационных точках, но они не выставляются из-за высокого риска заражения», - добавила Наталья Плявинская.

Она также заявила, что сама лично пойдёт голосовать за поправки в Конституцию. «Для меня важные поправки те, которые касаются семьи, детей, целостности государственных границ. Важно, что волонтерская деятельность вошла в Конституцию», - заключила гостья эфира. 

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