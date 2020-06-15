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Общество / Здоровье

Операция «Мак» началась в Псковской области

15 июня 2020 года, 11:08

В Псковской области начался первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Он продлится до 24 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что целью операции является выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

Правоохранители будут работать над выявлением и перекрытием каналов незаконной транспортировки растительных наркотиков, проводить мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ, заниматься профилактикой.

Жителей региона призывают сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания  наркосодержащих растений. Связаться с полицией можно круглосуточно по телефонам 02, (8112) 66-16-49, а также через сайт УМВД России по Псковской области.

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