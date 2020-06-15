Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Семья

Форум для молодых семей стартует в Псковской области 21 июня

15 июня 2020 года, 10:10

В Псковской области 21 июня откроется первый региональный форум молодых семей. Он пройдёт онлайн, в Zoom, сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

«До 7 июля будем плотно работать с молодыми семьями. Мы не просто будем учить их писать проекты, но и генерировать идеи, привязывать проекты к их территориям. Мы будем делать всё возможное, чтобы эти проекты получили федеральное финансирование», - отметила гостья эфира. В качестве примера она привела семью Кочневых, которые развивают сеть хип-хоп-центров.

По словам Натальи Плявинской, одна из задач форума - создание клуба молодых семей Псковской области.

Она напомнила также, что в прошлом году Псковская область принимала Всероссийский форум молодых семей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

От карантинных коронавирусных мер страдают клещи в Псковской области
В Пскове будут судить юриста и спецназовца за поджог машин прокурора и адвоката
Ведерников: Главное, что объединяет поправки в Конституцию - это новые соцгарантии
Арбитражный суд отклонил иск прокуратуры по детсаду на улице Карла Маркса в Пскове
Объяснительную потребовал Михаил Ведерников у председателя областного комитета по образованию
Зажечь виртуальную «Свечу памяти» предлагают жителям Псковской области
Псковичи показались журналисту Георгию Зотову такими же гостеприимными, как жители Кавказа
На четыре дня закроют улицу Мирную в Пскове
Более 300 волонтёров Конституции будут работать в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
К барьеру

Общество
15 июня 09:45

К барьеру

Общественники в инвалидных колясках рассказали о доступной среде в Пскове

Как оправиться после пневмонии?

Общество / Здоровье
14 июня 21:22

Как оправиться после пневмонии?

Что делать, если после болезни одолевает одышка
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса