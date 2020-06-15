Форум для молодых семей стартует в Псковской области 21 июня

В Псковской области 21 июня откроется первый региональный форум молодых семей. Он пройдёт онлайн, в Zoom, сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

«До 7 июля будем плотно работать с молодыми семьями. Мы не просто будем учить их писать проекты, но и генерировать идеи, привязывать проекты к их территориям. Мы будем делать всё возможное, чтобы эти проекты получили федеральное финансирование», - отметила гостья эфира. В качестве примера она привела семью Кочневых, которые развивают сеть хип-хоп-центров.

По словам Натальи Плявинской, одна из задач форума - создание клуба молодых семей Псковской области.

Она напомнила также, что в прошлом году Псковская область принимала Всероссийский форум молодых семей.