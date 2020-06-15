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Экономика / Деньги

5 млн рублей выделены на новый конкурс на псковских НКО

15 июня 2020 года, 10:02

В Псковской области стартовал очередной грантовый конкурс для некоммерческих организаций, в его рамках будут разыграны субсидии до 250 тыс. рублей. Общий фонд конкурса составляет 5 млн рублей, сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

5 млн рублей выделены на новый конкурс на псковских НКО

Она обратила внимание на правильное составление отчётности о расходовании грантовых средств. «Рассчитывать на то, что выдадут государственные деньги и за них не нужно будет отчитываться, - это утопия. Если реализуешь средства честно на тот проект который заявил, то проблем не будет», - заявила Наталья Плявинская.

Также она рассказала, что с 16 июня стартует дополнительный конкурс президентских грантов. «Это отдельный дополнительный конкурс и его направления по большей части связаны с пандемией», - пояснила гостья эфира. Она добавила, что будет и второй конкурс президентских грантов.

Наталья Плявинская напомнила, что первый в этому году конкурс президентских грантов принёс Псковской области 38 млн рублей. «Получение заветной суммы в 100 млн для региона - вероятность очень высокая», - резюмировала она. 

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