Более 1900 человек заболели коронавирусом в Псковской области

В Псковской области коронавирусом заболел 1 тыс. 901 человек. За последние сутки были подтверждены 63 новых случая, сообщает официальный канал на ситуации с коронавирусом в регионе.

Наибольший прирост за сутки произошёл в Пскове — 23 новых случая (всего 510). В Великих Луках 14 июня выявили 17 заболевших (всего 381), в Островском районе — 7 (всего 156), в Невельском — 4 (всего 69), в Псковском — 3 (всего 136). По два заражённых добавились в Плюсском (69 случаев) и Бежаницком районах (8 случаев), по одному — в Порховском (всего 106), Печорском (всего 29), в Стругокрасненском (28 всего), в Пыталовском (всего 6) и Красногородском (всего 5) районах.

За сутки выздоровели 5 человек, всего выписаны 566. Умерли 19 заражённых.

С начала пандемии в Псковской области провели 32 тыс. 599 исследований на коронавирус.