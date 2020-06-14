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Общество

В Плюссе завершают благоустройство сквера

14 июня 2020 года, 16:30

Благоустройство Березового сквера идёт в Плюссе. Работы выполняются на средства, которые поступили из федерального бюджета в рамках госпрограммы Псковской области «Формирование современной городской среды», всего - один миллион рублей.

Районная газета «Плюсский край» со ссылкой на главу администрации Плюссы Татьяну Леппо пишет, что сэкономленные во время тендера 240 тысяч рублей в центре сквера обустроят зону отдыха, установят скамейки и урны, а также смонтируют освещение. 

Сейчас рабочие завершают работу на дорожках. Две из них уже готовы. На половине территории сквера сделана подсыпка грунта. Перед этим были выкорчеваны пни и кустарники, сделана система водоотведения.

В Плюссе завершают благоустройство сквера

Фото газеты «Плюсский край»
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