В Плюссе завершают благоустройство сквера

Благоустройство Березового сквера идёт в Плюссе. Работы выполняются на средства, которые поступили из федерального бюджета в рамках госпрограммы Псковской области «Формирование современной городской среды», всего - один миллион рублей.

Районная газета «Плюсский край» со ссылкой на главу администрации Плюссы Татьяну Леппо пишет, что сэкономленные во время тендера 240 тысяч рублей в центре сквера обустроят зону отдыха, установят скамейки и урны, а также смонтируют освещение.

Сейчас рабочие завершают работу на дорожках. Две из них уже готовы. На половине территории сквера сделана подсыпка грунта. Перед этим были выкорчеваны пни и кустарники, сделана система водоотведения.