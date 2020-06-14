В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram.

Глава региона отметил, что здание культурного центра отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура». В начале этого года в него въехали сотрудники и даже успели провести несколько мероприятий.

А вот теперь у них будет еще и новое оборудование. На его приобретение центру выделили 400 тысяч рублей в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

«Надеюсь, местные жители оценят новый культурный центр и с удовольствием будут проводить там время, отдыхать и обучаться», - отметил губернатор.