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Культура

В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру

14 июня 2020 года, 14:29

В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram.

В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру
Здание было отремонтировано в прошлом году
Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Глава региона отметил, что здание культурного центра отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура». В начале этого года в него въехали сотрудники и даже успели провести несколько мероприятий.

В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру
Теперь проводить мероприятия одно удовольствие
Фото из Instagram Михаила Ведерникова

А вот теперь у них будет еще и новое оборудование. На его приобретение центру выделили 400 тысяч рублей в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

«Надеюсь, местные жители оценят новый культурный центр и с удовольствием будут проводить там время, отдыхать и обучаться», - отметил губернатор.

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