Новая противопожарная техника продолжает поступать в регион

За последние месяцы противопожарный лесной центр Псковской области пополнился четырьмя лесопожарными тракторами, четырьмя малыми лесопатрульными комплексами и двумя прицепами для доставки вездеходов. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Техника поступает в регион по нацпроекту «Экология». На ее приобретение направлено 45 млн рублей, до конца года придет еще десять аналогичных позиций.

По словам губернатора, вся полученная техника уже активно используется в районах. Так, в Невельском районе гусеничные вездеходы недавно тушили леса в труднодоступных болотах.

«В том числе благодаря новой технике в текущем году все пожары были ликвидированы в течение суток, а любой ущерб имуществу людей и объектам инфраструктуры был предотвращён», - отметил губернатор.