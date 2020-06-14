Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Новая противопожарная техника продолжает поступать в регион

14 июня 2020 года, 14:06

За последние месяцы противопожарный лесной центр Псковской области пополнился четырьмя лесопожарными тракторами, четырьмя малыми лесопатрульными комплексами и двумя прицепами для доставки вездеходов. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новая противопожарная техника продолжает поступать в регион
До конца года в регион поступит еще десять позиций аналогичной техники
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

Техника поступает в регион по нацпроекту «Экология». На ее приобретение направлено 45 млн рублей, до конца года придет еще десять аналогичных позиций.

По словам губернатора, вся полученная техника уже активно используется в районах. Так, в Невельском районе гусеничные вездеходы недавно тушили леса в труднодоступных болотах.

«В том числе благодаря новой технике в текущем году все пожары были ликвидированы в течение суток, а любой ущерб имуществу людей и объектам инфраструктуры был предотвращён», - отметил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Плюссе завершают благоустройство сквера
Родственников бойца, останки которого обнаружены под Гатчиной, ищут в Псковской области
В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру
«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках
Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в деревне Погорелка
В деревне Исаково Себежского района пять человек заболели коронавирусом
Коту митрополита Тихона сделали страничку в соцсетях
Новый очаг коронавируса выявили на Порховском водоканале
Объем пожертвований приютам для животных существенно сократился

Комментарии

Авторизация
No comments
Как оправиться после пневмонии?

Общество / Здоровье
14 июня 21:22

Как оправиться после пневмонии?

Что делать, если после болезни одолевает одышка
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу