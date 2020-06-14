«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках. Как пишет портал vluki.ru, в городе продолжается монтаж качели.
«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках. Как пишет портал vluki.ru, в городе продолжается монтаж качели.
Специалисты из Анапы продолжают монтаж несущих конструкций. Сейчас они устанавливают и закрепляют специальные фермы, к ним будут крепиться кабинки. Всего кабинок будет двадцать - по числу ферм. Одна из ферм уже установлена.
Вес всей конструкции около 90 тонн, каждая кабинка может поднимать около 420 кг.
Колесо обозрения предположительно запустят в конце августа.