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Общество

«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках

14 июня 2020 года, 13:44

«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках. Как пишет портал vluki.ru, в городе продолжается монтаж качели.

«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках
Колесо обозрение будет на 20 кабинок
Фото http://www.vluki.ru/

Специалисты из Анапы продолжают монтаж несущих конструкций. Сейчас они устанавливают и закрепляют специальные фермы, к ним будут крепиться кабинки. Всего кабинок будет двадцать - по числу ферм. Одна из ферм уже установлена.

Вес всей конструкции около 90 тонн, каждая кабинка может поднимать около 420 кг.

Колесо обозрения предположительно запустят в конце августа. 

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