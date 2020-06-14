Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в деревне Погорелка

Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в псковской деревне Погорелка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 19 мая около 23.07.

Водитель машины Рено Логан, двигаясь по 307 километру автодороги «Санкт-Петербург –Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия», проходящей по территории деревни Погорелка Псковского района, сбил пешехода. В результате аварии, он был доставлен в больницу.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.