Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В деревне Исаково Себежского района пять человек заболели коронавирусом

14 июня 2020 года, 10:57

В деревне Исаково Себежского района пять человек заболели коронавирусом. Об этом пишет газета «Призыв».

Всего выявленных случаев заболевания за шесть: один - в деревне Дедино и пять – в деревне Исаково. В последней заболел мужчина, который приехал из другого региона. Он нарушил меры безопасности, не соблюдал карантин и успел пообщаться с пятнадцатью жителями деревни. Все контактные лица были обследованы, у нескольких выявили ковид.

Кроме этого, врачи проверили 30 жителей деревни, которые в прямом контакте с зараженным мужчиной не были. Пока у них никаких признаков заболевания нет, им предписано воздержаться от контактов в инкубационный период.

Места возможной массовой концентрации людей в деревне Исаково и близлежащих населенных пунктах были подвергнуты специальной антивирусной обработке.

Отметим, что за прошедшие сутки в области заболевание выявили у 98 человек.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Плюссе завершают благоустройство сквера
Родственников бойца, останки которого обнаружены под Гатчиной, ищут в Псковской области
В Бежаницком центре культуры монтируют новую звуковую и световую аппаратуру
Новая противопожарная техника продолжает поступать в регион
«Ноги» будущего колеса обозрения установили в Великих Луках
Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в деревне Погорелка
Коту митрополита Тихона сделали страничку в соцсетях
Новый очаг коронавируса выявили на Порховском водоканале
Объем пожертвований приютам для животных существенно сократился

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Как оправиться после пневмонии?

Общество / Здоровье
14 июня 21:22

Как оправиться после пневмонии?

Что делать, если после болезни одолевает одышка
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу