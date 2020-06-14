В деревне Исаково Себежского района пять человек заболели коронавирусом. Об этом пишет газета «Призыв».

Всего выявленных случаев заболевания за шесть: один - в деревне Дедино и пять – в деревне Исаково. В последней заболел мужчина, который приехал из другого региона. Он нарушил меры безопасности, не соблюдал карантин и успел пообщаться с пятнадцатью жителями деревни. Все контактные лица были обследованы, у нескольких выявили ковид.

Кроме этого, врачи проверили 30 жителей деревни, которые в прямом контакте с зараженным мужчиной не были. Пока у них никаких признаков заболевания нет, им предписано воздержаться от контактов в инкубационный период.

Места возможной массовой концентрации людей в деревне Исаково и близлежащих населенных пунктах были подвергнуты специальной антивирусной обработке.

Отметим, что за прошедшие сутки в области заболевание выявили у 98 человек.