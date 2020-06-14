Коту митрополита Тихона сделали страничку в соцсетях. У Владыки, а именно так зовут кота, появился официальный аккаунт в Instagram.

«По многочисленным просьбам мы запускаем официальный аккаунт кота митрополита Тихона», - сообщается на страничке.

Кот набрал уже более 400 подписчиков.

А началось все с того, что в Instagram Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова разместили и фотографию митрополита Псковского и Порховского Тихона, на руках у которого рыжий кот породы мейн-кун. Как оказалось, это домашний питомец митрополита и откликается он только на имя Владыка.