Объем пожертвований приютам для животных существенно сократился

Объем пожертвований приютам для животных в период пандемии существенно сократился, что сокращает возможности помощи братьям нашим меньшим. Для того, чтобы им помочь стартовала акция «Лапа дружбы». Жители Псковской области могут присоединиться к ней до 18 июня. Информации об акции размещена в группе «Доброволец Псковской области» во Вконтакте.

В Пскове организовано несколько точек сбора помощи для приютов: магазин «Светофор», Леона Поземского, 111, к 1, а также зоомагазин «Дружок» на Рижском пр., 46. Помощь можно доставить и в проектный офис «Команды 2018», на ул. Некрасова, д. 19.

«Любой желающий сможет оставить корм, игрушки или аксессуары для четвероногих друзей. Также любой желающий может посетить приют в рамках данной акции, став добровольцем. Для этого нужно написать в комментарии о готовности посетить приют», - говорится в сообщении волонтеров.