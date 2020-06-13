В Великих Луках не теряют надежды найти пропавшую год назад пенсионерку

Полиция продолжает розыск пропавшей год назад 69-летней Галины Королевой из Великих Лук.
23 августа 2019 года она ушла из дома, где она, неизвестно до сих пор.
Полиция продолжает розыск пропавшей год назад 69-летней Галины Королевой из Великих Лук.
23 августа 2019 года она ушла из дома, где она, неизвестно до сих пор.
Всех, кто располагает информацией о судьбе пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).