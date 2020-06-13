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Происшествия

В Великих Луках не теряют надежды найти пропавшую год назад пенсионерку

13 июня 2020 года, 16:03

Полиция продолжает розыск пропавшей год назад 69-летней Галины Королевой из Великих Лук.

23 августа 2019 года она ушла из дома, где она, неизвестно до сих пор.


В Великих Луках не теряют надежды найти пропавшую год назад пенсионерку
УМВД России по Псковской области сообщает приметы женщины: рост 155-160 см, худощавое телосложение. В день исчезновения была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о судьбе пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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