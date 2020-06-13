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Политика / Власть

Социальные выплаты можно будет получить без лишней бюрократии

13 июня 2020 года, 15:49

Социальные выплаты теперь можно будет без лишней бюрократии. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам не надо будет получать справки для получения соцвыплат.

Распоряжение опубликовано сегодня, 13 июня, на портале правительства РФ. Теперь необходимые сведения государственные органы, отвечающие за назначение тех или иных пособий и выплат, включая таковые для семей с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Задачу сделать соцпомощь для жителей России доступной и удобной поставил президент России Владимир Путин.

Ранее региональные органы власти при назначении выплат сталкивались с тем, что некоторые сведения можно было получить только запросив справки у гражданина.

Распоряжение премьер-министра расширило перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В частности, речь идет о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и Федеральной налоговой службы.

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