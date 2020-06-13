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Общество / Здоровье

В администрации Псковской области прокомментировал разночтения статистики по коронавирусу

13 июня 2020 года, 12:00

В администрации Псковской области прокомментировали разночтения в статистике по коронавирусу: по данным регионального оперштаба от ковида скончалось 16 человек, федерального - 19.

«По информации, которой располагает региональный оперативный штаб, в Псковской области зафиксировано 14 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом. Сейчас нам пришло подтверждение еще по двум. Нам пока неизвестны фамилии еще трёх человек, данными о которых оперируют федеральный штаб. Мы запросили информацию у Москвы, сейчас идет сверка данных», - сказал советник губернатора Антон Сергеев.

По информации на 13 июня в Псковской области число зараженных составило 170 человек, выздоровело 553.

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