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Общество / Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 105 человек

13 июня 2020 года, 11:27

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Статистику он разместил в своем Инстаграм-аккаунте.

Число зараженных увеличило до 1704 человек, на 105 за минувшие сутки. 

Число летальных исходов, по информации главы региона, 16.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умерших от ковида. Он напомнил, что болезнь страшная и коварная, нельзя пренебрегать предписаниями Роспотребнадзора, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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