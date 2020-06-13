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Происшествия / ДТП

«Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех» - артист попросил прощения

13 июня 2020 года, 08:54

Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал видеобращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Не знаю, какими словами просить прощения, «но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», - сказал он.

Ефремов сказал, что поможет «всеми средствами», отметив, что эта помощь «не попытка откупиться, а попытка искупить».

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», - заявил артист. - «Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. На своем автомобиле он пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем «Лада», которым управлял Сергей Захаров.

В момент аварии Ефремов был пьян, установила экспертиза.

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