«Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех» - артист попросил прощения

Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал видеобращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Не знаю, какими словами просить прощения, «но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», - сказал он.
Ефремов сказал, что поможет «всеми средствами», отметив, что эта помощь «не попытка откупиться, а попытка искупить».
«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», - заявил артист. - «Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. На своем автомобиле он пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем «Лада», которым управлял Сергей Захаров.
В момент аварии Ефремов был пьян, установила экспертиза.