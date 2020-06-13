«Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех» - артист попросил прощения

Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал видеобращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Не знаю, какими словами просить прощения, «но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», - сказал он.

Ефремов сказал, что поможет «всеми средствами», отметив, что эта помощь «не попытка откупиться, а попытка искупить».