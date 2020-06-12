Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом

Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на руководителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежду Пономаренко.

По её словам, источником распространения инфекции стала пациентка больницы. Заболевшие медики контактировали с ней.

«Поводов для паники не имеется, так как всем заболевшим медикам выданы предписания на госпитализацию и самоизоляцию. Исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Печорская районная больница» Марине Бедюх поручено проконтролировать выполнение предписания», - подчеркнула Надежда Пономаренко. Она заверила, что в больнице уже проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, все медицинские работники, контактировавшие с пациенткой, проверены.

Также, добавила Надежда Пономаренко, была проведена проверка, которая показала, что все санитарные нормы в больнице выполняются: персонал носит маски, перчатки и регулярно пользуется антисептическими средствами.

В Печорском районе за последние сутки были подтверждены 10 новых случаев коронавируса, всего в муниципалитете выявлены 27 заболевших.