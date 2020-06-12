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Общество / Здоровье

Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом

12 июня 2020 года, 16:23

Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на руководителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежду Пономаренко.

Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом

По её словам, источником распространения инфекции стала пациентка больницы. Заболевшие медики контактировали с ней.

«Поводов для паники не имеется, так как всем заболевшим медикам выданы предписания на госпитализацию и самоизоляцию. Исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Печорская районная больница» Марине Бедюх поручено проконтролировать выполнение предписания», - подчеркнула Надежда Пономаренко. Она заверила, что в больнице уже проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, все медицинские работники, контактировавшие с пациенткой, проверены.

Также, добавила Надежда Пономаренко, была проведена проверка, которая показала, что все санитарные нормы в больнице выполняются: персонал носит маски, перчатки и регулярно пользуется антисептическими средствами.

В Печорском районе за последние сутки были подтверждены 10 новых случаев коронавируса, всего в муниципалитете выявлены 27 заболевших. 

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